Mulher é presa em Ouroeste acusada de tentar matar ex-companheira e enteada de 14 anos em Populina

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar de Ouroeste nesta terça-feira, acusada de tentativa de duplo feminicídio. O crime aconteceu na cidade vizinha de Populina, onde a autora, armada com uma faca, atacou sua ex-companheira e a filha dela, uma adolescente de 14 anos.

De acordo com a PM, a agressora, que mora em Ouroeste, se deslocou até Populina com o intuito de cometer o crime. As duas vítimas foram esfaqueadas com diversos golpes, sofrendo ferimentos na boca, mãos, costas, pernas e abdômen. Após a agressão, a mulher fugiu para Ouroeste, onde foi localizada e detida pelos policiais militares.

Durante a abordagem, a autora confessou o crime e indicou o local onde havia escondido a faca usada no ataque. A arma foi localizada e apreendida pela equipe policial.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. A mãe permanece internada no hospital de Populina. Já a adolescente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Fernandópolis, onde passará por cirurgia após ter o intestino perfurado.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Fernandópolis, onde o caso segue em andamento. A autora permanece presa e à disposição da Justiça.