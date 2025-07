Família busca ajuda para custear o tratamento de bebê em Votuporanga

Natural de Votuporanga, a bebê Eloáh sofreu duas paradas cardiorrespiratórias durante o tratamento de uma bronquiolite e, agora, corre o risco de desenvolver sequelas neurológicas graves. Diante do quadro delicado, familiares e amigos iniciaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar recursos que ajudem a custear os cuidados médicos essenciais para sua recuperação.

Em entrevista ao A Cidade, a mãe de Eloáh, Vanessa de Freitas Garcia, relatou que os primeiros sinais do problema surgiram em maio, quando a filha apresentou sintomas de gripe. Levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), ela foi diagnosticada com bronquiolite e recebeu alta com medicação para ser tratada em casa. No entanto, o estado da bebê se agravou nos dias seguintes.

Preocupados com a piora no quadro clínico, os pais a levaram ao Mini Hospital do bairro Pozzobon, onde a gravidade do caso foi reconhecida. O médico plantonista solicitou sua internação imediata na Santa Casa de Votuporanga. Com a unidade hospitalar lotada, a transferência só ocorreu no dia seguinte. Ao dar entrada no hospital, Eloáh precisou ser intubada e, durante o procedimento, sofreu sua primeira parada cardiorrespiratória, que durou cerca de dois minutos.

“Mesmo com a parada, os exames mostraram que não havia comprometimento neurológico naquele momento. Já aguardávamos uma vaga na UTI pediátrica em São José do Rio Preto, mas não havia disponibilidade. Foi então que meu cunhado, que é advogado, acionou a Justiça, que determinou a transferência em até quatro horas”, explicou Vanessa.

Antes que a ordem judicial fosse cumprida, Eloáh sofreu uma segunda parada cardiorrespiratória, dessa vez com duração de 12 minutos. O longo período sem oxigenação resultou em lesões cerebrais e deixou a bebê com importantes limitações neurológicas, exigindo agora cuidados contínuos e especializados.