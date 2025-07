Vítimas de acidente na BR-153 são sepultadas em Rio Preto e Bady Bassitt

Foram sepultadas nesta terça-feira (1º), em Bady Bassitt e São José do Rio Preto (SP), as duas pessoas que perderam a vida em um grave acidente ocorrido na manhã de segunda-feira (30), na altura do km 78 da rodovia BR-153.

Uma das vítimas, uma mulher de 57 anos, foi enterrada no Cemitério Municipal de Bady Bassitt às 15h. Ela conduzia um Chevrolet Corsa no momento da colisão, quando foi atingida por uma picape Volkswagen Saveiro que cruzou o canteiro central e invadiu a pista contrária.

O motorista da Saveiro, de 61 anos, também morreu na hora. Seu sepultamento ocorreu às 17h no Cemitério São João Batista, em Rio Preto.

Um motociclista de 42 anos, que trafegava no mesmo sentido do Corsa, também foi envolvido no acidente. Ele foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital de Base de Rio Preto, mas até o momento não foram divulgadas atualizações sobre seu quadro clínico.

A rodovia BR-153 precisou ser parcialmente interditada para o trabalho de resgate e perícia. A Polícia Rodoviária Federal apura as circunstâncias do acidente com o apoio da concessionária responsável pela via.