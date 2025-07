Idoso é espancado com cano de PVC enquanto dormia e leva 150 pontos no rosto

Um idoso de 61 anos foi espancado com um cano de PVC cheio de concreto enquanto dormia e precisou levar pelo menos 150 pontos no rosto na madrugada de terça-feira (1º.jul) em Monte Aprazível/SP. O suspeito do crime é um amigo, que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Militar, o idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Santa Casa. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto/SP.

Em depoimento, ele afirmou aos policiais que, na noite do ocorrido, estava com dois amigos em casa, quando avisou que iria dormir. O homem, então, foi surpreendido com a violência. Contudo, não soube confirmar quem o estava agredindo.

Na residência, os policiais encontraram o tubo e notaram que a janela estava quebrada. Os dois suspeitos das agressões, que são amigos da vítima, negaram o crime e disseram que não discutiram com o idoso no dia.

Mas, a polícia identificou controvérsias no relato de um dos amigos do idoso, que foi preso em flagrante e levado à delegacia.