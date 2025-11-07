Neoenergia Elektro e Prefeitura entregam geladeiras a famílias de baixa renda

A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por emoção e solidariedade no auditório do Paço Municipal. Ao todo, 42 famílias foram contempladas com novas geladeiras, por meio de uma iniciativa da Neoenergia Elektro, em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A seleção das famílias beneficiadas foi realizada pela empresa, com base em critérios técnicos, considerando o Cadastro Único (CadÚnico), a Tarifa Social de Energia Elétrica, a adimplência nas contas de energia e o enquadramento como famílias de baixa renda.

Esta foi a segunda e última etapa da ação no município, que contou com a presença do prefeito João Paulo Cantarella, da presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Fabiana Cantarella, do vice-prefeito Marcos Mazeti, da secretária municipal de Assistência Social, Silmara Teixeira, e dos vereadores Carlos Cabral, Ricardo Pedroso e Baroni, além de representantes da Neoenergia Elektro.

Durante o evento, o prefeito João Paulo Cantarella destacou a importância da iniciativa. “Não é somente um eletrodoméstico, é levar dignidade às pessoas. Essa é uma parceria forte, e nós agradecemos à Elektro por escolher Fernandópolis, por nos ajudar. E, principalmente, agradeço a toda equipe da Secretaria de Assistência Social, tudo passa por vocês, e isso chega à nossa população.”

Na ocasião, a equipe da Neoenergia Elektro também ofereceu orientações sobre o manuseio correto das geladeiras, o consumo consciente de energia e informações sobre o programa de troca de lâmpadas de iluminação. Ao final do evento, as famílias foram ainda contempladas com cestas básicas, doadas pelo Fundo Social de Solidariedade do município.

A Prefeitura ficou responsável pela entrega das novas geladeiras nas residências dos beneficiários, enquanto a Neoenergia Elektro realizará a destinação adequada das antigas unidades.