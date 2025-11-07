FORÇA TÁTICA E BAEP CANIL PRENDEM PROCURADO E APREENDEM DROGAS EM FERNANDÓPOLIS

Em ação conjunta nesta sexta-feira (7), equipes da Força Tática do 16º BPM/I e do BAEP Canil cumpriram um mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga em desfavor de H.C.L.C., conhecido como “Maraca”.

Durante a operação, realizada na Rua Manoel Gonçalves, no Jardim Universitário, em Fernandópolis, os policiais localizaram o procurado e deram cumprimento à ordem judicial.

Na sequência, com o auxílio do cão de faro, foram encontradas sete porções de cocaína, totalizando 0,130 kg, e 0,005 kg de maconha, escondidas em um terreno em frente à residência do suspeito.

Diante dos fatos, além da prisão por mandado, foi lavrado flagrante por tráfico de drogas. O indivíduo foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Jales, onde teve a prisão ratificada e permanece à disposição da Justiça.