FORÇA TÁTICA E POLÍCIA FEDERAL CAPTURAM PROCURADO EM OPERAÇÃO BOURDEAUX II EM VOTUPORANGA

Durante patrulhamento realizado pela Força Tática do 16º BPM/I, em apoio à Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira (7), foi capturado M.B.M.S., procurado pela Operação Bordeaux II.

A equipe localizou o indivíduo nas proximidades de sua residência em Votuporanga (SP). Após abordagem e busca pessoal — sem que nada de ilícito fosse encontrado —, os policiais, com o apoio do BAEP Canil 21, realizaram vistoria no interior da casa, onde localizaram balança de precisão, embalagens para entorpecentes e substância análoga à cocaína.

Diante dos fatos, foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas (art. 33). O suspeito teve seus direitos constitucionais lidos e foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Jales, onde o delegado Marcelo Zamboni registrou a ocorrência.

O preso permanece recolhido à disposição da Justiça, reforçando o êxito da integração entre a Força Tática, BAEP Canil e Polícia Federal no combate ao crime organizado.