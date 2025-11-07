FORÇA TÁTICA, BAEP E POLÍCIA FEDERAL PRENDEM SUSPEITO E APREENDEM DROGAS EM APARECIDA D’OESTE

Uma ação conjunta entre a Força Tática do 16º BPM/I, o BAEP Canil e a Polícia Federal resultou na prisão de L.H.P.C.C., em Aparecida D’Oeste (SP), na manhã desta sexta-feira (7).

A operação, batizada de Ponte de Bordeaux, teve início às 6h, com o cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na residência localizada na Rua José Portela da Silva, nº 600.

Durante as buscas, o Cão de Faro do Canil do BAEP localizou 64 gramas de cocaína escondidas sobre o guarda-roupas no quarto do casal. No local, também foram apreendidos uma balança de precisão e um celular iPhone, utilizados para o preparo e comercialização da droga.

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, onde permaneceu preso à disposição da Justiça até audiência de custódia.

A operação reforça o trabalho integrado entre a Força Tática, o BAEP e a Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região Noroeste Paulista.