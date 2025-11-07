FORÇA TÁTICA E POLÍCIA FEDERAL PRENDEM PROCURADO E APREENDEM DROGAS EM VOTUPORANGA

Uma operação conjunta entre a Força Tática da Polícia Militar e a Polícia Federal resultou na prisão de M. E. B. na manhã desta sexta-feira (7), em Votuporanga (SP).

A ação, parte da Operação Ponte de Bourdeaux II, começou por volta das 6h, quando as equipes se deslocaram até uma residência na Rua Fioravante Poiani, para cumprir mandado de prisão temporária contra o investigado.

Durante a busca no imóvel, o Cão K9 da BAEP teve papel decisivo ao localizar um tijolo de maconha, pesando cerca de 500 gramas, escondido dentro de um balde sob o tanque de lavar roupas.

Com o flagrante, além do cumprimento do mandado, M. foi autuado por tráfico de drogas e conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Jales, onde permanece preso à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho integrado entre a Força Tática e a Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas e na captura de procurados na região.