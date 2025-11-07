Técnica de Enfermagem é Assassinada pelo Marido Horas Após Realizar Cirurgia em São Paulo

A técnica de enfermagem Vanessa Ferreira da Costa Pantoja foi assassinada a tiros pelo marido, Wildney Santos da Silva, dentro de casa, em São Paulo, poucas horas depois de realizar uma cirurgia para colocação de prótese de silicone, sonho que ela aguardava há tempos.
De acordo com familiares, o relacionamento era marcado por ciúmes, controle e agressões. Wildney, segundo testemunhas, não aceitava que Vanessa buscasse melhorar a autoestima por meio da cirurgia.
O crime aconteceu enquanto ela ainda se recuperava do procedimento, sem condições de defesa. O homem atirou contra a testa da esposa e, em depoimento à polícia, alegou que o disparo foi acidental, afirmando não saber que a arma estava carregada.
O casal estava junto havia 22 anos e tinha três filhos. Amigos e parentes afirmaram que Vanessa sofria abusos físicos e psicológicos há anos, mas acreditava que o marido pudesse mudar.
A família pede justiça e faz um alerta sobre os riscos dos relacionamentos abusivos, reforçando a importância de buscar ajuda e denunciar antes que tragédias como essa se repitam.