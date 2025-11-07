Justiça Suspende Show de Maiara e Maraisa Pago pela Prefeitura de Governador Nunes Freire (MA)

O juiz Bruno Chaves, da Vara Única da Comarca de Governador Nunes Freire, no Maranhão, determinou a suspensão do show da dupla Maiara e Maraisa, que seria custeado pela Prefeitura do município. O evento estava orçado em R$ 654 mil, incluindo despesas com palco, iluminação, som, hospedagem, recepção, abastecimento de veículos e equipe de apoio.

Na decisão, publicada na quarta-feira (5), o magistrado ressaltou que o município atrasava com frequência o pagamento de salários e benefícios de servidores públicos, o que tornaria o gasto com o evento incompatível com a situação financeira da cidade.

A ação foi movida pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) contra o município e o prefeito Luís Fernando de Castro Braga (PL). O órgão argumentou que Governador Nunes Freire enfrenta grave crise financeira, acumulando dívidas e pendências em obrigações básicas.

Entre as inadimplências apontadas, estão:

Atraso no pagamento das férias de agentes de saúde referentes a 2023 e 2024 ;

de agentes de saúde referentes a ; Falta de pagamento do 13º salário de servidores de 2024 ;

de servidores de ; E atrasos generalizados nas remunerações de outras categorias do funcionalismo público.

Com a decisão, o município fica impedido de realizar o evento com recursos públicos, até que comprove regularidade nos pagamentos e equilíbrio financeiro.