Acidente com óleo na rodovia Washington Luís causa queda de quatro motociclistas em Rio Preto

Quatro motociclistas sofreram acidentes na manhã desta quinta-feira (6) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto (SP), após uma carreta derramar óleo na pista. Os veículos escorregaram no líquido, fazendo com que os condutores perdessem o controle da direção.

Segundo a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para limpeza, o que gerou um congestionamento de cerca de três quilômetros na via.

Apesar do susto, os motociclistas envolvidos sofreram apenas ferimentos leves.

A concessionária que administra a rodovia foi acionada e está cobrindo o óleo derramado com pó de serra para restabelecer a segurança e o fluxo normal do tráfego. O motorista da carreta que causou o derramamento não foi localizado pelas autoridades até a última atualização desta reportagem.