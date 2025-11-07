- PUBLICIDADE -

Motorista é socorrido em estado grave após capotar carro em rodovia de Catanduva (SP)

Um motorista ficou gravemente ferido após um acidente na Rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351), em Catanduva, no fim da manhã desta quinta-feira (6). De acordo com informações do Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP, o veículo, um Volkswagen CrossFox, seguia sentido Oeste quando o condutor perdeu o controle da direção, bateu contra a barreira de concreto e capotou no quilômetro 214.

O acidente ocorreu por volta das 11h03, provocando interdição total da pista no sentido Oeste. A concessionária Ecovias Noroeste e a Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para o atendimento. O destombamento do carro foi concluído às 12h04, e o tráfego foi totalmente liberado às 12h17, após cerca de uma hora e quinze minutos de bloqueio.

Segundo o relatório, o motorista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado inicialmente em estado leve, mas o quadro evoluiu para grave após atendimento médico no hospital.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

