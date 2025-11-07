Cavalo na Pista Provoca Engavetamento na Rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga

Um engavetamento envolvendo dois carros e um caminhão foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (7) na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo à saída de Votuporanga, sentido São José do Rio Preto.

Segundo informações apuradas no local, o acidente ocorreu após um cavalo atravessar repentinamente a pista, obrigando o motorista de um Ford Fiesta branco a frear bruscamente para evitar o atropelamento. Logo atrás, um Ford Ka preto também reduziu a velocidade, mas um caminhão que vinha no mesmo sentido não conseguiu parar a tempo, provocando a colisão traseira e o engavetamento entre os veículos.

Com o impacto, a motorista do Ford Ka ficou ferida e recebeu atendimento no local pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ela estava consciente e orientada.

O acidente causou lentidão e retenção parcial do tráfego por alguns minutos, até a chegada das equipes de emergência e a liberação completa da pista.

A presença do animal solto na rodovia chamou atenção de motoristas e reacendeu o alerta sobre o risco de acidentes graves causados por animais na pista, situação recorrente na região.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para orientar o trânsito e registrar a ocorrência.