Alunos de 12 Anos Planejaram Envenenar Professoras com Chumbinho em Escola de Salvador; Caso é Investigado pela Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia investiga um caso grave ocorrido em uma escola do bairro São Caetano, em Salvador. Quatro alunos do ensino fundamental, com apenas 12 anos, são suspeitos de planejar o envenenamento de duas professoras usando chumbinho misturado em doces. O episódio aconteceu na sexta-feira (31) e foi descoberto a tempo de evitar uma tragédia.

Segundo o boletim de ocorrência, três meninas e um menino teriam arquitetado o plano por medo de serem colocados em recuperação escolar. A tentativa foi descoberta graças à atitude de um quinto estudante, que ouviu a conversa e avisou a direção da escola.

Os adolescentes foram confrontados pela direção e admitiram o plano, mas negaram ter levado o veneno para o colégio. Um áudio atribuído a uma das professoras circulou entre os profissionais da rede, revelando o clima de tensão:

“Fiquem atentos, em alerta. Não aceitem nada. Infelizmente, estamos vivendo assim.”

O caso é investigado pela Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), com apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca).

Os quatro alunos foram afastados das aulas presenciais e agora cumprem atividades em casa, sob acompanhamento psicológico. A Secretaria da Educação da Bahia informou que acompanha o caso, oferecendo suporte às famílias e aos profissionais envolvidos.