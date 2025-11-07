“Operação Rejeito” Desarticula Organização Criminosa com Ação em Votuporanga e Região

Uma grande operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi deflagrada nesta quinta-feira (6) para combater uma organização criminosa com ramificações em Votuporanga, Estrela D’Oeste, Jales e São João de Iracema.

Batizada de “Operação Rejeito”, a ação mobilizou dezenas de agentes, que cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em vários endereços ligados ao grupo. Segundo as investigações, os criminosos atuavam no tráfico de drogas, tortura e outros crimes graves, mantendo o controle sobre pontos de venda e cobradores do tráfico.

Ao todo, a operação resultou em cinco prisões — três homens e duas mulheres — além da apreensão de um menor de idade. Foram recolhidos celulares, munições, anotações do tráfico, drogas e materiais usados no preparo e comercialização dos entorpecentes.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Estrela D’Oeste, que coordenou a operação com apoio de equipes de Fernandópolis e Votuporanga, o grupo tinha forte estrutura e influência regional, agindo de forma organizada e violenta para manter o domínio do tráfico.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Estrela D’Oeste, onde os flagrantes foram formalizados, e posteriormente levados ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.