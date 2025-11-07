Câmera Flagrou Agressões Contra Criança em Creche de Nhandeara; Funcionárias Foram Afastadas

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que duas funcionárias de uma creche municipal em Nhandeara (SP) agrediram uma criança de três anos dentro da sala de atividades. O caso aconteceu na quinta-feira (6), no Centro Integrado de Educação Infantil – Pro Infância, e provocou o afastamento imediato das envolvidas.

Nas gravações, é possível ver uma das funcionárias puxando o cabelo da menina enquanto ela tentava beber água. Em outro momento, uma segunda colaboradora empurra a criança próximo ao bebedouro.

A mãe da vítima, que também trabalha na unidade, registrou boletim de ocorrência após relatar que a filha foi impedida de se aproximar do bebedouro e, logo em seguida, empurrada por uma das funcionárias.

Em nota oficial, a Prefeitura de Nhandeara confirmou o afastamento das servidoras e informou que foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar o caso.

O boletim de ocorrência foi registrado como vias de fato, e a Polícia Civil conduz as investigações para esclarecer as circunstâncias da agressão.