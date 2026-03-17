Nota de falecimento: Bruno Gonçalves de Oliveira morre aos 24 anos em General Salgado

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Bruno Gonçalves de Oliveira, aos 24 anos de idade, em General Salgado (SP).

A notícia causou grande comoção entre familiares, amigos e conhecidos, que prestam homenagens e mensagens de despedida neste momento de dor.

O velório está sendo realizado no Velório Municipal de General Salgado. O sepultamento ocorrerá nesta quarta-feira, dia 18 de março de 2026, às 10h.

Familiares e amigos se reúnem para dar o último adeus a Bruno, em uma despedida marcada por tristeza e saudade.

Neste momento difícil, ficam os sentimentos de solidariedade e conforto a todos os entes queridos.