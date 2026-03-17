Ônibus afunda em buraco e ajuda a descobrir vazamento que causava falta de água em Pereira Barreto

Um incidente inusitado registrado na manhã desta terça-feira (17) acabou solucionando um problema que afetava moradores de Pereira Barreto há dias. Um ônibus que transportava 14 trabalhadores rurais afundou no asfalto enquanto passava pela Rua Canadá, no bairro Urubupungá.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No entanto, o ocorrido revelou a origem da falta de água que atingia cerca de 400 moradores desde a última sexta-feira (13).

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), equipes técnicas vinham tentando localizar o problema, mas o vazamento ocorria de forma subterrânea e sem sinais aparentes na superfície. Foi somente após o peso do ônibus fazer o asfalto ceder que a tubulação danificada foi identificada.

Após a retirada do veículo, equipes do SAAE realizaram os reparos necessários na rede de abastecimento. O serviço foi concluído ainda nesta terça-feira, e o fornecimento de água foi totalmente restabelecido no bairro.

O trânsito no local também foi normalizado após a manutenção da via.