22.2 C
Fernandópolis
18 03 2026
HomeCidadesPereira Barreto
Pereira Barreto

Ônibus afunda em buraco e ajuda a descobrir vazamento que causava falta de água em Pereira Barreto

rodrigok
By rodrigok
0
22

Um incidente inusitado registrado na manhã desta terça-feira (17) acabou solucionando um problema que afetava moradores de Pereira Barreto há dias. Um ônibus que transportava 14 trabalhadores rurais afundou no asfalto enquanto passava pela Rua Canadá, no bairro Urubupungá.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No entanto, o ocorrido revelou a origem da falta de água que atingia cerca de 400 moradores desde a última sexta-feira (13).

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), equipes técnicas vinham tentando localizar o problema, mas o vazamento ocorria de forma subterrânea e sem sinais aparentes na superfície. Foi somente após o peso do ônibus fazer o asfalto ceder que a tubulação danificada foi identificada.

Após a retirada do veículo, equipes do SAAE realizaram os reparos necessários na rede de abastecimento. O serviço foi concluído ainda nesta terça-feira, e o fornecimento de água foi totalmente restabelecido no bairro.

O trânsito no local também foi normalizado após a manutenção da via.

Previous article
Mulher se entrega após matar companheiro durante briga em Hortolândia
Next article
Laudo confirma presença de “chumbinho” em açaí e caso passa a ser tratado como tentativa de homicídio em Ribeirão Preto
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Load more

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato