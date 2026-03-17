Mulher se entrega após matar companheiro durante briga em Hortolândia

Uma mulher de 54 anos se apresentou voluntariamente à Polícia Civil na madrugada de segunda-feira (16), em Hortolândia (SP), após matar o próprio companheiro durante uma discussão dentro da residência do casal.

De acordo com informações, Maria Serrate da Silva Soares compareceu à delegacia por volta das 3h, acompanhada da filha, de 28 anos. À autoridade policial, elas relataram que o crime ocorreu cerca de uma hora e meia antes, na casa onde a família vivia, localizada no Jardim Boa Esperança.

Segundo o relato, o casal teria iniciado uma briga que evoluiu para uma luta corporal. Durante o confronto, Maria afirmou que acabou ferindo o companheiro, Edson Pereira Pena, de 53 anos, com uma faca na região do pescoço.

Após o ocorrido, ela deixou o local e procurou a filha, que a levou até a delegacia. No momento do depoimento, a mulher não soube informar quantos golpes havia desferido, nem se o companheiro ainda estava vivo.

Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas e se dirigiram ao endereço indicado, onde constataram a morte da vítima.

Diante dos fatos, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante da mulher, que permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Científica também esteve no local e recolheu a faca possivelmente utilizada no crime, além do celular da vítima. Os materiais passarão por perícia para ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos.