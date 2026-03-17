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Operação “Dose Certa”: mulher é presa por venda ilegal de medicamentos em Fernandópolis

rodrigok
By rodrigok
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A Polícia Civil de Fernandópolis deflagrou, nesta terça-feira, a quarta etapa da Operação “Dose Certa”, voltada ao combate da venda ilegal de medicamentos e produtos medicinais sem regulamentação. A ação foi realizada pelos 1º e 2º Distritos Policiais, com apoio da Vigilância Sanitária.

Durante a operação, uma mulher foi presa em flagrante em um apartamento da cidade. No local, os policiais apreenderam substâncias de uso controlado, entorpecentes e aparelhos eletrônicos.

As investigações tiveram início no final de 2025, após uma denúncia envolvendo o transporte irregular de medicamentos. Na ocasião, foi identificado o envio de ampolas de tirzepatida — substância de uso controlado — escondidas dentro de embalagens de cosméticos, com o objetivo de burlar a fiscalização.

A irregularidade foi descoberta quando um entregador desconfiou da carga, recusou o transporte e comunicou as autoridades, o que levou à identificação da suspeita.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes localizaram frascos do medicamento registrados em nome de terceiros, além de outras drogas. A mulher foi autuada por crimes previstos no Código Penal relacionados à comercialização irregular ou adulterada de produtos medicinais.

Ela foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a continuidade da Operação “Dose Certa” é essencial para evitar que a população consuma produtos de origem duvidosa, que podem representar riscos à saúde. Novas fases da investigação não estão descartadas.

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