Cavalo é atropelado em avenida de Votuporanga e tutor pode ser responsabilizado

Um cavalo foi atropelado na noite de sexta-feira na Avenida República do Líbano, em Votuporanga, mobilizando equipes de atendimento e gerando preocupação entre moradores.

De acordo com informações, a equipe da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal permaneceu no local até por volta das 23h, prestando os primeiros socorros ao animal, com aplicação de soro e medicação para aliviar a dor.

Após a realização de exames de raio-x, foi constatado que o cavalo sofreu algumas fraturas. Apesar de não serem consideradas graves, o animal deverá passar por várias semanas de tratamento, com acompanhamento veterinário especializado.

Com o apoio da Polícia Militar, foi registrado boletim de ocorrência. O tutor do animal será investigado por deixá-lo solto em via pública, o que pode resultar em responsabilização pelos danos causados.

A atuação rápida das equipes de bem-estar animal, dos veterinários e da Polícia Militar foi reconhecida por moradores. O advogado Dr. Marcus Gianeze também se colocou à disposição para acompanhar o caso.

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