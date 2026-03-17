Câmara de Fernandópolis vota nesta terça-feira projeto que autoriza crédito de R$ 15,5 milhões para obra do anel viário

A Câmara Municipal de Fernandópolis vota, na noite desta terça-feira, 17 de março, durante a sessão ordinária, o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 15.548.487,58 para a execução de obras do anel viário no município.

A proposta encaminhada pelo Poder Executivo prevê a aplicação dos recursos na execução de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica em CBUQ e sinalização no trecho de interligação da Vicinal Carlos Gandolfi à Avenida Marginal Luiz Brambatti. Conforme o projeto, o investimento será custeado com recursos provenientes do Convênio nº 100546/2026, firmado entre a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e o Município de Fernandópolis.

O texto do projeto também estabelece que o crédito adicional especial será incluído no orçamento vigente e vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo, dentro da dotação de obras e instalações. A matéria ainda prevê adequações nas leis que tratam do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

Na justificativa encaminhada ao Legislativo, o prefeito João Paulo Cantarella destaca a importância da aprovação da proposta para dar continuidade ao projeto e posteriormente à obra, considerada estratégica para a mobilidade urbana e para a melhoria da infraestrutura viária da cidade.

Com a inclusão da matéria na pauta da sessão ordinária desta terça-feira, os vereadores irão apreciar o projeto em plenário. A votação é considerada importante para o avanço de uma intervenção de grande porte, que deverá ampliar a ligação entre importantes pontos do sistema viário de Fernandópolis.