Jovem de 22 anos morre após ser espancada por vizinhos em São Bernardo do Campo

Um caso de extrema violência chocou moradores de São Bernardo do Campo (SP). A jovem Gabrielle de Cássia Gonçalves, de 22 anos, morreu após ser brutalmente espancada por vizinhos, depois de ser acusada de furtar R$ 50.

De acordo com informações, as agressões começaram após a acusação feita por uma pessoa conhecida da vítima. A situação teria se agravado rapidamente, e a jovem foi atacada por moradores da região. Parte das agressões foi registrada em vídeo.

A família só tomou conhecimento do ocorrido após ser informada por um vizinho. Gabrielle foi encontrada caída e precisou de atendimento médico diversas vezes devido às dores provocadas pelos ferimentos.

Dias depois, o estado de saúde se agravou. A jovem desenvolveu uma infecção generalizada em decorrência das agressões e acabou não resistindo, vindo a óbito no dia 1º de março.

Antes de ser internada pela última vez, Gabrielle ainda pediu desculpas à avó, com quem morava, demonstrando preocupação, mesmo diante da violência sofrida.

Após sua morte, foi constatado que a jovem não havia cometido o furto que motivou as agressões.

O caso gerou revolta e comoção, e a família agora pede justiça. A Polícia Civil investiga o crime.