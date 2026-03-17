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Família procura por ex-morador de Fernandópolis desaparecido em São José do Rio Preto

rodrigok
By rodrigok
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Familiares e amigos estão em busca de informações sobre o paradeiro de um homem, natural de Fernandópolis, que está desaparecido desde o último dia 9. Ele residia atualmente em São José do Rio Preto, onde foi visto pela última vez antes de perder totalmente o contato com pessoas próximas.

De acordo com relatos, o último registro de interação com amigos ocorreu no início da semana passada. Desde então, não houve mais notícias, mensagens ou qualquer sinal de comunicação, o que gerou preocupação entre familiares.

Diante do desaparecimento repentino, amigos e parentes iniciaram buscas por conta própria e também passaram a divulgar informações nas redes sociais, na tentativa de obter qualquer pista que ajude a localizá-lo.

Um boletim de ocorrência já foi registrado junto às autoridades policiais, que agora conduzem as investigações. Até o momento, não há informações concretas sobre o paradeiro do homem ou sobre o que pode ter motivado o desaparecimento.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar deve entrar em contato pelos telefones:
📞 (17) 99176-1388
📞 (17) 99681-3004

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