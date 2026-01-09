Ouroeste realiza o 60º Almoço e Leilão de Gado em prol do Hospital de Base de Rio Preto

No próximo domingo, dia 11, o município de Ouroeste promove o 60º Almoço e Leilão de Gado em benefício do Hospital de Base de São José do Rio Preto, instituição referência no atendimento à população ouroestense e de toda a região.

O evento será realizado a partir das 11h, na Comunidade Santos Reis, e integra as tradicionais festividades da Folia de Reis. Celebrada pelos cristãos, a Reisada foi introduzida no Brasil pelos portugueses e espanhóis para celebrar a visita dos três reis magos ao menino Jesus.

Mais informações podem ser obtidas com Willian (17) 99757-1325, e (17) 99716-7744, com Miluxe.

O Hospital de Base, referência em atendimentos de alta complexidade, integra o complexo de saúde Funfarme, ao lado do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Hemocentro e outras unidades, oferecendo atendimento humanizado e de excelência a pacientes de toda a região.

SERVIÇO

60º Almoço e Leilão de Gado – Ouroeste

Quando: domingo, 11 de janeiro, às 11h

Local: Comunidade Santos Reis

Realização: Parceiros do Bem de Ouroeste