sábado, janeiro 10, 2026
HomeCidadesS. J. Rio PretoPaciente morre horas após fazer colonoscopia em clínica particular de Rio Preto
S. J. Rio Preto

Paciente morre horas após fazer colonoscopia em clínica particular de Rio Preto

By rodrigok

-

0
33

Um caso que levanta questionamentos e causa indignação. O mecânico Altamir Aparecido Bracciali Vieira, de 64 anos, morreu na noite de segunda-feira (5), poucas horas depois de passar por um exame de colonoscopia e endoscopia em uma clínica particular de São José do Rio Preto (SP). A família suspeita de erro médico.

Segundo apuração do NoticiasNoroeste, Altamir realizou os exames por orientação médica, como procedimento de rotina. Ainda na clínica, familiares perceberam sangramento quando o paciente se levantou da maca. Mesmo assim, após os efeitos da anestesia, ele foi liberado.

Já em casa, o quadro se agravou rapidamente. O mecânico começou a relatar dores no estômago, fraqueza e náuseas. Tentou se alimentar com uma sopa e disse que beberia água com gás para aliviar o mal-estar. Não adiantou. Os sintomas persistiram, ele vomitou, parou de responder aos chamados da família e perdeu a consciência.

O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local apenas pôde constatar o óbito.

A família, ouvida pela reportagem, afirmou que a quantidade de sangue observada após o exame chamou a atenção e levantou a desconfiança de que algo saiu errado durante o procedimento. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), onde passou por exame necroscópico.

A declaração de óbito aponta que a morte ocorreu em decorrência de um quadro cardíaco grave, com infarto e doença coronariana, agravados por hipertensão e diabetes. A família contesta. Segundo os parentes, Altamir não tinha histórico de infarto, não apresentava problemas cardíacos conhecidos e realizava exames periódicos. Eles agora aguardam os laudos definitivos.

A ocorrência foi registrada como morte natural, mas o caso ainda gera dúvidas.

O que diz a clínica

Em nota, a Clínica Kaiser afirmou que os exames são procedimentos rotineiros, realizados dentro dos padrões técnicos, éticos e de segurança, com monitoramento contínuo e acompanhamento de anestesiologista. A unidade destacou que pequenos sangramentos podem ocorrer após intervenções como polipectomia e que eventos clínicos em domicílio, horas depois, podem estar relacionados a condições pré-existentes, não necessariamente ao exame. A clínica também manifestou solidariedade à família.

Enquanto os laudos não são concluídos, ficam as perguntas que ainda não têm resposta.

📌 Reportagem: NoticiasNoroeste
👉 Siga o NoticiasNoroeste no Instagram e no Facebook para acompanhar mais notícias da região.

Previous article
Justiça determina que SUS forneça remédio para tratar câncer raro
Next article
Ouroeste realiza o 60º Almoço e Leilão de Gado em prol do Hospital de Base de Rio Preto
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related articles

Fique conectado

68,998FansLike
0FollowersFollow
spot_img

Ùtimas Noticias

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato