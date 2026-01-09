Paciente morre horas após fazer colonoscopia em clínica particular de Rio Preto

Um caso que levanta questionamentos e causa indignação. O mecânico Altamir Aparecido Bracciali Vieira, de 64 anos, morreu na noite de segunda-feira (5), poucas horas depois de passar por um exame de colonoscopia e endoscopia em uma clínica particular de São José do Rio Preto (SP). A família suspeita de erro médico.

Segundo apuração do NoticiasNoroeste, Altamir realizou os exames por orientação médica, como procedimento de rotina. Ainda na clínica, familiares perceberam sangramento quando o paciente se levantou da maca. Mesmo assim, após os efeitos da anestesia, ele foi liberado.

Já em casa, o quadro se agravou rapidamente. O mecânico começou a relatar dores no estômago, fraqueza e náuseas. Tentou se alimentar com uma sopa e disse que beberia água com gás para aliviar o mal-estar. Não adiantou. Os sintomas persistiram, ele vomitou, parou de responder aos chamados da família e perdeu a consciência.

O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local apenas pôde constatar o óbito.

A família, ouvida pela reportagem, afirmou que a quantidade de sangue observada após o exame chamou a atenção e levantou a desconfiança de que algo saiu errado durante o procedimento. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), onde passou por exame necroscópico.

A declaração de óbito aponta que a morte ocorreu em decorrência de um quadro cardíaco grave, com infarto e doença coronariana, agravados por hipertensão e diabetes. A família contesta. Segundo os parentes, Altamir não tinha histórico de infarto, não apresentava problemas cardíacos conhecidos e realizava exames periódicos. Eles agora aguardam os laudos definitivos.

A ocorrência foi registrada como morte natural, mas o caso ainda gera dúvidas.

O que diz a clínica

Em nota, a Clínica Kaiser afirmou que os exames são procedimentos rotineiros, realizados dentro dos padrões técnicos, éticos e de segurança, com monitoramento contínuo e acompanhamento de anestesiologista. A unidade destacou que pequenos sangramentos podem ocorrer após intervenções como polipectomia e que eventos clínicos em domicílio, horas depois, podem estar relacionados a condições pré-existentes, não necessariamente ao exame. A clínica também manifestou solidariedade à família.

Enquanto os laudos não são concluídos, ficam as perguntas que ainda não têm resposta.

