Perseguição cinematográfica termina com apreensão de 200 kg de drogas em Fernandópolis

Uma perseguição digna de filme de ação movimentou Fernandópolis na manhã desta segunda-feira, 10 de novembro, e terminou com a apreensão de cerca de 200 quilos de drogas.

Tudo começou quando uma equipe da Polícia Militar tentou abordar o motorista de um carro que trafegava entre os bairros Ipanema e São Francisco. O condutor, ao receber ordem de parada, ignorou os policiais e iniciou uma fuga em alta velocidade, colocando em risco quem cruzava o caminho.

A perseguição terminou nos fundos do bairro São Francisco, onde o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé por uma área de mata. Dentro do carro, os policiais encontraram uma grande carga de entorpecentes.

Diante da situação, um grande cerco policial foi montado e o helicóptero Águia foi acionado para auxiliar nas buscas aéreas. Diversas viaturas foram deslocadas para a região.

Até o momento, o suspeito segue foragido, e a PM ainda não confirmou o tipo de droga apreendida. A ocorrência segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas nas próximas horas.