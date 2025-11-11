Poda noturna clandestina quase termina em tragédia no Residencial Benez em Fernandópolis

Um grave incidente envolvendo a rede elétrica e poda de árvores assustou os moradores do Residencial Benez na noite desta última semana. Após a equipe da Neoenergia Elektro realizar um serviço de poda programado na região, alguns residentes do bairro tentaram continuar o trabalho por conta própria, resultando em um perigoso curto-circuito e na queda de cabos de energia.

O caso ocorreu especificamente na Rua Alberico Pagnossi, no Residencial Benez.

Risco Após Serviço da Elektro

A Neoenergia Elektro havia, inicialmente, executado uma poda técnica em árvores que estavam invadindo a rede de energia local. No entanto, logo após a saída dos técnicos da concessionária, moradores – sem autorização e sem o uso de equipamentos de segurança (EPIs) – iniciaram uma nova rodada de cortes nas árvores remanescentes.

Em questão de instantes, a ação irresponsável levou a um evento perigoso: “De repente um curto-circuito, faíscas e estrondos começaram ao mesmo tempo, deixando moradores em pânico”, relata um residente.

O incidente resultou no rompimento de cabos de energia, que caíram sobre a via pública, criando um risco iminente de eletrocussão e acidentes.

Ação Rápida Evita o Pior

A tragédia só não se consumou graças à rápida intervenção de um agente de trânsito que reside nas proximidades. Percebendo a gravidade da situação com os cabos energizados caídos, o agente agiu prontamente para interditar o trânsito na Rua Alberico Pagnossi, isolando a área e protegendo pedestres e veículos.

A Neoenergia Elektro foi acionada novamente e compareceu rapidamente ao local para realizar os reparos emergenciais.

O incidente deixou a vizinhança do Residencial Benez sem fornecimento de energia até que a manutenção completa da rede fosse concluída, servindo como um severo alerta para os perigos da intervenção em redes elétricas sem o devido treinamento e autorização. A poda de árvores próximas à fiação deve ser sempre executada por profissionais habilitados.