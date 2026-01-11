Polícia Civil investiga diretor municipal de Guzolândia por suspeita de maus-tratos a bezerro

Um vídeo publicado nas redes sociais causou forte indignação e levou a Polícia Civil a abrir uma investigação contra o diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Guzolândia. Nas imagens, que circularem amplamente antes de serem apagadas, um bezerro aparece deitado no chão com as patas amarradas e amordaçado. Em um momento da gravação, o funcionário público chega a pisar na cabeça do animal, que demonstra sinais de cansaço e dificuldade respiratória, enquanto faz comentários em tom de desafio sobre a situação do bicho.

A delegada Caroline Baltes confirmou que um inquérito será instaurado nesta segunda-feira (12) para apurar o crime de maus-tratos. O objetivo da Polícia Civil é entender as circunstâncias do ato e verificar se este foi um episódio isolado ou se o homem possui histórico de práticas semelhantes. Durante o vídeo, o diretor afirma que o animal ficaria naquela posição por “duas horinhas” para “amansar”, demonstrando indiferença quanto ao bem-estar do bezerro.

Em resposta à repercussão negativa, a Prefeitura de Guzolândia divulgou uma nota oficial na qual repudia qualquer tipo de violência contra animais. A administração municipal ressaltou que o vídeo foi gravado em um contexto particular, fora do horário de trabalho e sem qualquer relação com as funções públicas exercidas pelo servidor. O executivo informou ainda que está acompanhando o desenrolar das investigações e que adotará as medidas legais cabíveis diante da gravidade dos fatos apresentados.

A situação gerou revolta entre moradores e defensores dos direitos animais na região, que cobram punições rigorosas tanto na esfera criminal quanto administrativa, dada a posição de liderança que o investigado ocupa no setor de agricultura da cidade. O caso segue agora sob os cuidados das autoridades policiais, que devem ouvir o servidor nos próximos dias para que ele apresente sua defesa formal sobre o conteúdo registrado nas imagens