Polícia Militar apreende espingarda e prende homem por posse ilegal de arma em Fernandópolis

Uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da equipe do Comando de Força Patrulha (CFP) do 16º BPM/I, resultou na apreensão de uma espingarda calibre .38 e na prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo na manhã deste sábado (14), em Fernandópolis (SP).

De acordo com o relatório policial, a ocorrência foi registrada por volta das 9h, durante patrulhamento preventivo no bairro Estação, quando os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria tentando vender uma espingarda no mercado ilegal de armas.

Com base nas informações, os policiais foram até a Rua João Gocelen, onde localizaram o suspeito em frente à residência. Durante a abordagem, ele foi questionado sobre o armamento e confirmou espontaneamente que possuía uma espingarda da marca Rossi, calibre .38, com numeração intacta.

Segundo relato do próprio indivíduo aos policiais, a arma teria sido adquirida por meio de uma troca com outro homem, envolvendo um veículo de sua propriedade, em uma negociação estimada em cerca de R$ 3.500. O suspeito também afirmou que pretendia revender o armamento, o que poderia representar risco à segurança pública.

O homem autorizou a entrada dos policiais na residência e indicou o local onde a arma estava guardada. A espingarda foi encontrada em um cômodo da casa, já municiada com duas munições intactas, prontas para disparo.

Diante da situação, os policiais realizaram a desmunição da arma e sua apreensão imediata.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição, conforme prevê o Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

Ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária de Fernandópolis, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Após os procedimentos, foi arbitrada fiança, que foi paga, e o homem responderá ao processo em liberdade.

A Polícia Militar destacou que ações de patrulhamento e denúncias da população são fundamentais para retirar armas ilegais de circulação e reforçar a segurança da comunidade.