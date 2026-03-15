Polícia Militar captura condenado por crime sexual em Icém

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio de equipes do 52º Batalhão, capturou na manhã deste sábado (14) um homem condenado a 8 anos de prisão em regime fechado. A prisão ocorreu no município de Icém, no interior paulista.

De acordo com informações da corporação, a operação foi realizada após os policiais receberem informações sobre um mandado de prisão expedido pela Justiça contra o indivíduo.

Com base nas informações obtidas, as equipes realizaram diligências estratégicas e conseguiram localizar o procurado em sua própria residência, onde foi realizada a abordagem e a captura.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi condenado pelo crime previsto no Artigo 218-A do Código Penal, que trata de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, considerado um crime grave contra a dignidade sexual de menores.

Após a prisão, o condenado foi informado sobre seus direitos e conduzido à Central de Flagrantes.

A autoridade policial ratificou o cumprimento do mandado judicial, e o homem permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.