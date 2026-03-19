Usina de Marimbondo abre comportas nesta sexta e alerta para riscos na região

A Usina Hidrelétrica de Marimbondo, localizada em Fronteira, realizará nesta sexta-feira (20), a partir das 14h, a abertura das comportas. A operação ocorre com o reservatório operando em cerca de 89% de sua capacidade.

O procedimento chama a atenção de moradores e visitantes pela força e volume de água liberados, formando um verdadeiro espetáculo natural. Um dos pontos indicados para observação é nas proximidades da ponte em Icém, próximo ao Restaurante Peixe Vivo.

No entanto, as autoridades reforçam um importante alerta de segurança. A abertura das comportas pode provocar aumento repentino no nível e na correnteza da água, oferecendo riscos para quem estiver próximo às margens.

A recomendação é evitar áreas de risco, manter distância da barragem e seguir rigorosamente as orientações das equipes responsáveis.

A Usina de Marimbondo possui 1.440 MW de potência instalada, com oito unidades geradoras de 180 MW cada, e está em operação desde 1975. O reservatório desempenha papel essencial na regulação de vazão do sistema elétrico nacional, com monitoramento constante pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).