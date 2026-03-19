Idoso sofre golpe por telefone e perde quase R$ 20 mil em Palmeira d’Oeste

Um idoso morador de Palmeira d’Oeste (SP) foi vítima de um golpe telefônico que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 20 mil. O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação de uma pessoa que se passou por funcionária de uma instituição bancária. Durante a conversa, o golpista informou que seria necessário realizar a reativação do aplicativo da conta bancária.

Como o acesso realmente estava desativado, o idoso seguiu as instruções repassadas por telefone. No dia seguinte, ele compareceu até a agência bancária da cidade e conseguiu regularizar o aplicativo.

No entanto, ao retornar para casa, percebeu que o acesso havia sido novamente bloqueado. Desconfiado, voltou a procurar atendimento e descobriu que haviam sido feitas movimentações em sua conta.

Segundo o registro, foram identificadas quatro transferências via Pix agendadas para o dia 16 de março de 2026. Parte dos valores já havia sido debitada.

A ocorrência foi formalizada no dia 18 de março, no 1º Distrito Policial de Jales, e segue sendo investigada como estelionato com autoria desconhecida.

A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais e o prazo para eventual representação criminal após a identificação dos responsáveis.