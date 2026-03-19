Polícia Civil de Ouroeste realiza incineração de drogas apreendidas em operações

A Polícia Civil de Ouroeste realizou, nesta quinta-feira (19), a incineração de entorpecentes apreendidos em diversas operações policiais no município. A ação faz parte das etapas legais de combate ao tráfico de drogas e destinação final dos materiais ilícitos.

Segundo informações oficiais, as drogas destruídas são provenientes de aproximadamente 30 procedimentos policiais já concluídos, todos devidamente autorizados pela Justiça.

O procedimento ocorreu em uma instalação industrial apropriada, seguindo rigorosamente as normas estabelecidas pela Lei nº 11.343/2006, além de todos os protocolos de segurança exigidos.

A operação contou com a presença do delegado de Polícia Thiago de Freitas Silveira Neto, da promotora de Justiça Anna Isis Teran, além de funcionários da Delegacia de Polícia Civil de Ouroeste e representantes da Vigilância Sanitária, garantindo transparência e fiscalização em todas as etapas.

De acordo com a Polícia Civil, a ação reforça o compromisso das autoridades no enfrentamento ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública. A delegacia segue atuando de forma contínua com ações investigativas e repressivas na região.

Classificados em destaque em Ouroeste Ofertas da mesma cidade desta matéria para fortalecer SEO local e gerar mais cliques. Ver mais em Ouroeste Super ⭐ Destaque Banho e tosa Sob consulta