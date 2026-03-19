Presidiário em “saidinha” morre após roubo e ataque a policial em Ribeirão Preto

Um homem morreu após se envolver em um confronto com a Polícia Militar na zona Norte de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O caso ocorreu na comunidade do Alto do Ipiranga e envolveu roubo, agressão contra policial e troca de tiros.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito havia roubado um carro e o celular de uma mulher momentos antes da abordagem. Ele foi localizado por uma equipe da PM enquanto estacionava o veículo roubado na rua Porto União.

Durante a ação policial, o homem, que estava armado com uma faca, reagiu de forma agressiva e atacou um dos policiais, causando ferimentos no braço. Diante da situação, os agentes efetuaram disparos para conter a agressão.

O suspeito foi atingido por diversos tiros e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Segundo as autoridades, o homem havia sido beneficiado pela saída temporária, conhecida como “saidinha”, e deveria retornar ao sistema prisional. No entanto, acabou se envolvendo em um novo crime antes disso.

A Polícia Civil investiga o caso e deve apurar todos os detalhes da ocorrência, incluindo o roubo e o confronto.