Caso em velório no RJ gera polêmica após família relatar sinais de vida em jovem

Um caso ocorrido em Angra dos Reis (RJ) tem gerado grande repercussão nas redes sociais após familiares afirmarem que uma jovem de 27 anos teria apresentado sinais de vida durante o próprio velório.

De acordo com relatos, o episódio aconteceu na Capela Mortuária do Frade, na madrugada da última sexta-feira (13), quando a jovem teria aberto os olhos e tossido, causando desespero entre os presentes.

A família informou que, diante da situação, buscou atendimento médico em uma unidade de saúde próxima. No entanto, segundo os relatos, o profissional de plantão teria informado que não poderia se deslocar até o local. O Samu foi acionado, mas, conforme os familiares, a jovem não resistiu antes da chegada da equipe.

Os parentes levantam a hipótese de que a jovem não estaria morta no momento da declaração de óbito, mas sim em estado de coma, e apontam possível negligência médica. A família informou que pretende buscar medidas judiciais.

A certidão de óbito foi emitida pelo Hospital Municipal da Japuíba, após a paciente dar entrada em estado grave.

Em nota, a Prefeitura de Angra dos Reis informou que o óbito foi confirmado às 16h20 do dia 12 de março, após tentativas de reanimação sem sucesso. Segundo o comunicado, o episódio ocorrido no velório pode estar relacionado a um fenômeno raro conhecido como espasmo cadavérico, que pode causar movimentos involuntários após a morte.

O caso segue sendo debatido e deve ser analisado pelas autoridades competentes.