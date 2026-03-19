Ex-funcionário registra ocorrência por injúria após demissão em supermercado de Jales

Um desentendimento durante um processo de demissão em um supermercado de Jales terminou com o registro de um boletim de ocorrência por injúria na última segunda-feira (18).

Segundo o relato, o ex-funcionário, que trabalhou por menos de um mês no estabelecimento, procurou a Polícia Civil alegando ter sido alvo de ofensas e acusações infundadas no momento do desligamento. O caso teria ocorrido no dia 11 de março, mas a denúncia foi formalizada dias depois.

De acordo com a vítima, o conflito começou no setor de Recursos Humanos da empresa. Ele afirma que uma funcionária passou a questioná-lo de forma insistente sobre um suposto uso de entorpecentes.

A suspeita teria surgido após um episódio em que o trabalhador passou mal e precisou de atendimento médico devido a um abalo emocional. No momento da demissão, a representante do RH teria afirmado que ele estaria sob efeito de drogas no dia do ocorrido — acusação negada pelo ex-colaborador.

Sentindo-se humilhado, o homem registrou a ocorrência como injúria com autoria conhecida, alegando que a abordagem foi desrespeitosa e afetou sua honra.

A Polícia Civil irá analisar os fatos e verificar se houve excesso na conduta durante o procedimento de desligamento.

A vítima também recebeu orientações jurídicas sobre a possibilidade de apresentar uma queixa-crime formal para dar continuidade ao caso na esfera judicial.

Até o momento, o supermercado não se manifestou sobre a ocorrência.