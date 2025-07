Prefeito de Rubiácea enfrentará touro campeão em desafio solidário durante a 14ª Festa do Peão

A tradicional Festa do Peão de Rubiácea promete uma dose extra de emoção em 2025 com um desafio inusitado e solidário: o prefeito Júlio César Gomes de Souza, conhecido por sua atuação próxima à comunidade e seu espírito participativo, irá encarar o temido Touro Tornado da renomada companhia Ciana Bulls, em um duelo simbólico que integra a programação do evento.

O “Desafio do Bem” acontece no dia 2 de agosto, e tem como objetivo arrecadar recursos para a Santa Casa de Guararapes, entidade hospitalar que atende a população da região e enfrenta desafios financeiros constantes.

Touro Tornado: a fera das arenas

Com um histórico impressionante, o Touro Tornado já participou das principais montarias do circuito nacional, sendo destaque em rodeios como Barretos, Americana e Colorado. Conhecido por sua força explosiva e movimentos imprevisíveis, ele é considerado um dos animais mais desafiadores da atualidade no mundo do rodeio.

Mais que um desafio, um gesto de solidariedade

Segundo a organização, toda a renda arrecadada com o desafio será revertida para a instituição de saúde. “É uma forma de unir entretenimento, tradição e solidariedade. A coragem do prefeito em participar mostra seu comprometimento com causas sociais”, destacou um dos organizadores do evento.

A 14ª Festa do Peão de Rubiácea acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto e é promovida pela Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, com apoio do Ministério do Turismo e do Governo Federal, e organização da Epshow e PL Produções.