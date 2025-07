Vai fazer frio no fim de semana? Veja a previsão do tempo

Como reportado pelo NoticiasNoroeste a quarta frente fria do ano (e segunda desde que o inverno começou) vai até esta sexta-feira (04). Mas não se anime muito: o fim de semana deve continuar frio em boa parte do Brasil.

A boa notícia (para quem não gosta do tempo gelado) é que, já no início da semana, as temperaturas devem voltar a subir gradualmente. Não vai fazer calor – afinal, estamos no inverno -, mas a situação deve melhorar.

Frio deve continuar

De acordo com o Climatempo, a frente fria acaba nesta sexta-feira… mas as temperaturas devem continuar baixas em boa parte do país. Isso porque o ar polar que avançou pelo Brasil durante a semana segue influenciando o tempo.

O frio será mais intenso nas regiões Sul e Sudeste. Veja as temperaturas mínimas e máximas, e a possibilidade de chuva nas capitais das duas regiões:

São Paulo – SP: Sábado: mínima de 8ºC, máxima de 22ºC, 0% de chance de chuva Domingo: mínima de 11ºC, máxima de 19ºC, 0% de chance de chuva

Rio de Janeiro – RJ: Sábado: mínima de 13ºC, máxima de 24ºC, 0% de chance de chuva Domingo: mínima de 15ºC, máxima de 23ºC, 0% de chance de chuva

Belo Horizonte – Minas Gerais: Sábado: mínima de 10ºC, máxima de 25ºC, 0% de chance de chuva Domingo: mínima de 10ºC, máxima de 22ºC, 0% de chance de chuva

Vitória – Espírito Santo: Sábado: mínima de 17ºC, máxima de 24ºC, 0% de chance de chuva Domingo: mínima de 15ºC, máxima de 24ºC, 0% de chance de chuva

Porto Alegre – Rio Grande do Sul: Sábado: mínima de 7ºC, máxima de 17ºC, 0% de chance de chuva Domingo: mínima de 10ºC, máxima de 16ºC, 0% de chance de chuva

Curitiba – Paraná: Sábado: mínima de 9ºC, máxima de 18ºC, 0% de chance de chuva Domingo: mínima de 6ºC, máxima de 14ºC, 0% de chance de chuva

Florianópolis – Santa Catarina: Sábado: mínima de 10ºC, máxima de 21ºC, 0% de chance de chuva Domingo: mínima de 10ºC, máxima de 21ºC, 0% de chance de chuva



Pode deixar o casaco preparado (Imagem: Agência Brasil)

E nos outros estados?

Na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a amplitude continua grande, mas o calor deve prevalecer:

Na região Norte, as temperaturas devem ultrapassar os 30ºC, como em Boa Vista (Roraima). Por lá, o sábado fica entre 25ºC e 34ºC;

Já em Fortaleza (Ceará), no Nordeste, varia entre 23ºC e 29ºC;

Cuiabá, capital do Mato Grosso, no Centro-Oeste, é um bom exemplo de amplitude: no sábado, a mínima fica em 17ºC, enquanto a máxima chega a 30ºC.

Calor não deve voltar tão cedo, mas, em São Paulo, temperaturas subirão gradualmente (Imagem: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Frio deve dar trégua na semana que vem

Apesar do fim de semana frio, a expectativa é que a próxima semana traga uma recuperação gradual. Não vai fazer calor, já que estamos no inverno, mas as temperaturas devem subir aos poucos.

Em São Paulo, por exemplo, a segunda-feira tem máxima de 20ºC, aumentando para 23ºC na terça e quarta-feira.