sábado, janeiro 10, 2026
HomeBrasilResultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro
Brasil

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro

By rodrigok

-

0
16

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados no dia 16 de janeiro, conforme anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana, nesta sexta-feira (9).

As notas individuais podem ser consultadas na Página do Participante. Os candidatos poderão conferir a nota da redação e a pontuação em cada área de conhecimento avaliada (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e ciências da natureza).

O boletim individual dos treineiros será publicado posteriormente, informou o Ministério da Educação.

Os estudantes podem usar as notas para ingressar no ensino superior por meio de uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro; uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), com inscrições de 26 a 29 de janeiro; ou acessar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Previous article
ALERTA NACIONAL: Reajuste de apenas R$ 18 para professores gera críticas e desgaste ao Governo Federal
Next article
Delegado alerta sobre golpe do “investimento” com plataforma falsa: “Se pedirem depósito para liberar saque, desconfie imediatamente”
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related articles

Fique conectado

68,998FansLike
0FollowersFollow
spot_img

Ùtimas Noticias

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato