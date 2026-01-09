RODEIO DE MIRA ESTRELA 2026 PROMETE GRANDES NOVIDADES

A prefeita Gleice Castrequini, do município de Mira Estrela, mais uma vez demonstra compromisso, visão e respeito à tradição cultural da cidade. Sempre atuante e organizada, a prefeita já está em reuniões oficiais para a realização da Festa do Peão de 2026, reforçando o cuidado com cada detalhe do evento tão aguardado pela população e pela região.

Mantendo a tradição que faz parte da identidade de Mira Estrela, a festa deverá contar novamente com entrada franca, garantindo acesso democrático, valorizando a cultura sertaneja e proporcionando lazer de qualidade para todas as famílias.

Nos bastidores, um nome de peso já começa a ganhar força e movimentar os comentários: a consagrada dupla Fernando & Sorocaba, que pode ser uma das grandes atrações do rodeio em 2026. Caso se confirme, o evento tende a ganhar ainda mais destaque regional, fortalecendo o turismo e aquecendo a economia local.

A condução responsável e antecipada da prefeita Gleice Castrequini reforça seu compromisso com a população, valorizando as tradições, incentivando a cultura e promovendo eventos organizados, seguros e de grande impacto positivo para o município.