Site segue fora do ar e candidatos enfrentam dificuldades para se inscrever em processo seletivo de professores em Macedônia

Macedônia (SP) — O site destinado às inscrições do processo seletivo para professores da rede municipal de ensino de Macedônia continua apresentando instabilidade e permanece fora do ar, mesmo após a Prefeitura divulgar uma nota oficial emitida pela banca organizadora, a Recrutamento Brasil.

Relatos de candidatos apontam que o acesso ao portal tem sido praticamente impossível. A reportagem do NoticiasNoroeste tentou entrar no endereço eletrônico em duas ocasiões distintas para verificar a situação. Na primeira tentativa, o site aparecia como suspenso pela empresa de hospedagem. Já na manhã desta quarta-feira, o acesso resultou em erro 404, o que indica que os arquivos podem ter sido removidos ou publicados em outro diretório.

Diante do problema persistente, a equipe também tentou contato com o prefeito Reginaldo Marcomini por meio das redes sociais, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Apesar das falhas técnicas, a Prefeitura de Macedônia publicou um comunicado oficial informando que a banca responsável reconheceu instabilidades temporárias no sistema e garantiu que nenhuma informação dos candidatos foi perdida. Segundo a nota, o prazo para inscrições foi ajustado para evitar prejuízos aos participantes.

De acordo com o comunicado, o novo cronograma prevê:

• 14/01 – Último dia para inscrições e pagamento

• 15/01 – Publicação da lista preliminar de inscritos e abertura de prazo para recurso

• 16/01 – Divulgação da lista oficial de inscritos e convocação para a prova

Mesmo com a promessa de normalização em até 48 horas, candidatos seguem inseguros e cobram uma solução efetiva, já que o sistema continua inacessível.

A situação gera questionamentos sobre a condução do processo seletivo e reforça a necessidade de respostas mais claras por parte da administração municipal.

Reportagem: NoticiasNoroeste

