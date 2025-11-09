Sucuri de cinco metros causa alerta ao invadir a rodovia Marechal Rondon

Uma cobra sucuri de aproximadamente cinco metros causou alvoroço e exigiu a intervenção de populares e do Corpo de Bombeiros neste sábado (8). O réptil foi flagrado às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho entre Araçatuba e Guararapes (SP), chegando a invadir a faixa de rolamento da pista.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a sucuri dividindo espaço com os veículos que passavam pelo local. Preocupados com o risco de acidentes de trânsito e com a possibilidade de o animal ser atropelado, alguns moradores se arriscaram, utilizando uma corda para puxar a cobra para fora do asfalto.

Logo após a remoção inicial da pista, o Corpo de Bombeiros foi acionado. As equipes compareceram ao local, resgataram a sucuri e constataram que ela não apresentava ferimentos. O animal foi devolvido em segurança ao seu habitat natural.