Suzane von Richthofen tentou liberar o corpo do tio, mas não conseguiu

CNN Brasil confirma que Suzane compareceu a um distrito policial em São Paulo para pedir a liberação do corpo do tio, Miguel Abdalla Neto, 76 anos, que foi encontrado morto em sua casa no bairro Campo Belo.

Pedido negado pelas autoridades

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o corpo já havia sido liberado anteriormente a outra parente — uma prima da vítima — que se apresentou primeiro e tinha mais proximidade formal. Por isso, o pedido subsequente feito por Suzane foi indeferido pela polícia.

Ocorrência registrada como morte suspeita

A morte foi tratada pela polícia como suspeita, e exames periciais foram requisitados ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística para esclarecer as circunstâncias. Não foram encontrados sinais aparentes de violência no local onde o corpo foi encontrado.

Contexto familiar e implicações legais

Miguel era tio materno de Suzane e de Andreas von Richthofen. Após a morte dos pais de Suzane, ele havia cuidado do irmão mais novo durante a adolescência. A liberação do corpo poderia facilitar a Suzane conduzir trâmites legais relacionados ao espólio deixado pelo tio, incluindo potencialmente assumir o inventário de um patrimônio estimado em cerca de R$ 5 milhões, que inclui imóveis e um sítio.

Suzane atualmente cumpre pena em regime aberto, após progressão na execução da pena pelo crime em que foi condenada (o assassinato dos próprios pais em 2002).