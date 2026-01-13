terça-feira, janeiro 13, 2026
Brasil

ALEXANDRE DE MORAES CONCEDE PROGRESSÃO DE REGIME A HACKER DE ARARAQUARA

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu nesta segunda-feira (12) a progressão de regime para o semiaberto ao hacker Walter Delgatti Neto, natural de Araraquara.

Delgatti foi condenado pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), crime cometido em conjunto com a ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Atualmente, o hacker cumpre pena na Penitenciária Tremembé II, conhecida como o “Presídio dos Famosos”. Com a decisão, ele passa a cumprir a pena em regime semiaberto, conforme os critérios legais avaliados pelo relator do caso.

A decisão ainda pode gerar novos desdobramentos no processo.

