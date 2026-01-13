CASAL EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO DISCUTE E ACONTECE UMA TRAGÉDIA

Um homem e uma mulher morreram neste fim de semana após uma discussão na qual os dois acabaram perfurados com um objeto cortante, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O homem morreu na sexta-feira (9), enquanto a mulher chegou a ser internada, mas morreu neste domingo (11).

A mulher foi identificada como Liazy Sousa, de 29 anos. Já o homem foi informalmente identificado apenas como Diniz, de 46 anos.

A discussão ocorreu na casa onde eles moravam.

Conforme relato de amigos, o dois estavam em processo de separação. Ainda segundo o relato, na sexta-feira (9), após uma discussão por causa do término, o homem teria esfaqueado Liazy e depois, ao vê-la no chão, teria se ferido na região do pescoço cometendo Sui cido

Apesar de ter sido socorrido, o homem morreu ainda na sexta-feira. Já Liazy teria sido atingida no peito, no abdômen e nas pernas. Ela ficou internada na UTI até a madrugada deste domingo, quando veio a óbito.

Eles não tinham filhos do relacionamento, mas os dois tinham filhos de outras relações. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que o caso será investigado pela Polícia Civil.