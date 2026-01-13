Jovem promessa do sertanejo, “Sanfoneiro Mirim”, morre tragicamente aos 17 anos

O final de 2025 ficará marcado por uma tragédia que comoveu o Brasil e, especialmente, os admiradores da música sertaneja. Morreu aos 17 anos Vinícius dos Santos Freitas, conhecido nacionalmente como Sanfoneiro Mirim, jovem talento que se destacava pelo dom precoce e pelo carisma nos palcos e programas de televisão.

Segundo as informações apuradas, Vinícius morreu em um grave acidente de moto ocorrido na madrugada do dia 25 de dezembro, na Rua Antenor Cunha, entre os bairros Genésio Graçano e Bedeschi, na cidade de Barroso, em Minas Gerais. Ele pilotava a motocicleta quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste. O impacto foi fatal, e o jovem morreu ainda no local.

A notícia da morte se espalhou rapidamente e causou grande comoção na cidade e em todo o país. Vinícius era reconhecido como um verdadeiro prodígio da sanfona e uma das maiores promessas da nova geração da música sertaneja.

Desde muito cedo, o talento de Vinícius já chamava a atenção. Aos três anos de idade, ele começou a tocar sanfona e, em pouco tempo, conquistou o carinho do público, passando a ser conhecido como Sanfoneiro Mirim. Seu talento o levou a participar de importantes programas de televisão, como o Mais Você, com Ana Maria Braga, o Programa Silvio Santos e o Legendários, apresentado por Marcos Mion.

Com técnica apurada, sensibilidade musical e um sorriso sempre presente, Vinícius encantava plateias por onde passava e era visto como um símbolo de renovação do sertanejo, inspirando crianças e jovens a acreditarem em seus sonhos.

Nas redes sociais, fãs, amigos e artistas lamentaram profundamente a perda. Mensagens de despedida destacaram não apenas o talento do jovem, mas também sua humildade e alegria. Artistas consagrados do sertanejo também prestaram homenagens, reconhecendo a trajetória brilhante interrompida de forma tão precoce.

A família, abalada pela dor, destacou que Vinícius vivia intensamente para a música e tinha na sanfona sua maior paixão. Mesmo com a partida repentina, os familiares afirmam encontrar conforto no legado deixado pelo jovem, que tocou milhares de corações em tão pouco tempo de vida.

Embora sua história tenha sido interrompida de forma trágica, Vinícius dos Santos Freitas deixa um legado que jamais será esquecido. O Sanfoneiro Mirim será lembrado como uma estrela que brilhou intensamente, inspirando gerações e mostrando que talento, dedicação e amor pela música podem atravessar o tempo.