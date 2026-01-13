terça-feira, janeiro 13, 2026
Jales

Funcionários do CONSIRJ anunciam paralisação parcial por atraso salarial em Jales

Funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Jales (CONSIRJ) divulgaram, nesta segunda-feira (12), uma nota oficial comunicando atraso no pagamento dos salários e a decisão de iniciar uma paralisação parcial das atividades.

A mobilização envolve profissionais que atuam diretamente na linha de frente da saúde pública, incluindo a UPA, o SAMU, o CAPS e o Centro Diagnóstico. Segundo o comunicado, os atendimentos de urgência e emergência — classificados como fichas vermelhas e amarelas — serão mantidos, seguindo o protocolo básico de preservação da vida. Já os demais atendimentos poderão sofrer lentidão enquanto durar o movimento.

Na nota, os trabalhadores afirmam que o atraso salarial descumpre obrigações previstas na legislação trabalhista e cobram uma solução imediata por parte da administração do consórcio. Também solicitam a atuação do sindicato da categoria para intermediar o impasse.

O documento foi assinado coletivamente e encaminhado à imprensa, autoridades e à população de Jales, como forma de dar transparência à situação e justificar a paralisação parcial dos serviços.

Até o momento, não houve posicionamento oficial do CONSIRJ sobre o atraso nem sobre as medidas para regularização dos pagamentos.

Créditos: noticiasnoroeste
