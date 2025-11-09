URGENTE – Criança de 9 anos morre em capotamento em vicinal entre Meridiano e Valentim Gentil

Uma fatalidade tirou a vida de uma criança de nove anos hoje (9). Ela estava em um carro que capotou. O acidente envolvendo o carro foi na vicinal entre Valentim Gentil e Meridiano.

O veículo saiu da pista em trecho de curva da estrada e capotou em uma pastagem lateral. O menino não resistiu aos ferimentos. Uma mulher ficou retida no carro e foi resgatada por Bombeiros. Ela e outro adulto foram removidos com ferimentos para a Santa Casa de Votuporanga. As causas oficiais do acidente são apuradas.

Até o fechamento deste texto a polícia não havia concluído a ocorrência e nem esclarecido qual a localidade de residência da família envolvida no acidente.